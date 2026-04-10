Der Rad- und Gehweg zwischen Lohnsfeld und Wartenberg-Rohrbach wird ab Anfang Mai für etwa vier Wochen nicht nutzbar sein. Grund für die Sperrung ist der Bau eines Regenrückhaltebeckens, das entlang des Weges errichtet wird. Der Umbau soll die Oberflächenentwässerung in der dortigen Senke verbessern. Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit.

Das geplante Regenrückhaltebecken wird demnach ein Fassungsvermögen von 478 Kubikmetern haben und rund 100.000 Euro kosten. Einen genauen Zeitraum für die Sperrung will der Landesbetrieb zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Weitere Informationen und Details zur Sperrung werden vom LBM Worms zu gegebener Zeit veröffentlicht.