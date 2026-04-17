Eine Rüttelplatte wurde in der Nacht auf Donnerstag, 16. April, von einem Anhänger in Kirchheimbolanden gestohlen. Der Anhänger war im Orbiser Weg abgestellt und gehört einem Gartenbauunternehmen. Aufgrund des Gewichts und der Bauart der Rüttelplatte ist laut Polizei davon auszugehen, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug oder ein zusätzlicher Anhänger genutzt wurde und mehrere Personen an der Tat beteiligt waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352 911-0 oder per E-Mail an pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.