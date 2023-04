Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem das Auftaktspiel des TuS Rüssingen am vergangenen Samstag beim SC Idar-Oberstein den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen ist, startet die Yalcin-Truppe erst am Freitag in die Aufstiegsrunde der Verbandsliga. Gegner im Heimspiel um 19.30 Uhr ist der alte Rivale SV Morlautern.

Für die Rüssinger ist es direkt die größtmögliche Aufgabe, denn der SVM ist als punktbeste Mannschaft, mit der Maximalpunktzahl von 18 Zählern und als klarer Favorit, in die Aufstiegsrunde