Am Wochenende startet der TuS Rüssingen in die Verbandsligasaison 2021/22. Am Sonntag tritt das Team um 15.30 Uhr bei der DJK SV Phönix Schifferstadt an. Ebenso spannend wie die Suche nach Auf- und Absteigern, ist auch diesmal die Frage, kann die Saison regulär zu Ende gespielt werden?

Dessen ungeachtet gehen wohl alle Mannschaften mit ähnlicher Motivation an den Start wie der TuS Rüssingen. „Wir wollen endlich wieder um Punkte spielen. Das ist das was Spaß macht“,