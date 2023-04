Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am vergangenen Spieltag hat sich Verbandsligist TuS Rüssingen im Heimspiel gegen TB Jahn Zeiskam einen 3:1-Sieg erkämpft. Dies war der vierte Sieg in den letzten fünf Spielen. Im Nachholspiel, am Mittwoch um 19 Uhr, soll gegen Steinwenden möglichst weiter an der Erfolgsserie gestrickt werden.

„Das war ein eminent wichtiger Sieg“, sagte TuS-Trainer Ediz Sari nach dem emotionalen Spiel gegen Zeiskam. Wie immer lebte er seinen Spielern die Leidenschaft an der Außenlinie