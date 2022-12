Am zweiten Weihnachtstag wurde in der Kaiserstraße zwischen 1.30 und 2.30 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter Personenwagen beschädigt. Das Kunststoffglas der linken Rückleuchte wurde zerbrochen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911-0 entgegen.