Nach langem Dornröschenschlaf wurde die Burgruine Stauf 2019 plötzlich zum großen Thema. Die Mauerreste sollten wieder verkehrssicher gemacht werden, das war der Plan. Und 2020 wurde tatsächlich damit begonnen, diesen auch in Tat umzusetzen.

Mehrere Male stattete die RHEINPFALZ der Baustelle auf der Burgruine Stauf in diesem Jahr einen Besuch ab. Denn dort wurde schwer geschuftet. Die Mauer der Mittelburg war akut einsturzgefährdet, musste abgetragen und schließlich wieder neu aufgebaut werden. Bezahlt hat’s die Stadt, rund 3000 Euro. Der Burgförderverein half im organisatorischen Bereich kräftig mit. Ab Herbst ging es dann mit der Rekonstruktion des Teils der Burg, den man für das Haupttor hält, weiter. Insgesamt werden in die Burg derzeit 100.000 Euro investiert, das Denkmalamt gibt etwa ein Viertel dazu.

Überdies läuft an der Burg Stauf, von der es weder einen zuverlässigen Grundriss noch eine historische Zeichnung oder ein Gemälde gibt, parallel ein Forschungsprojekt. Im Frühjahr 2020 nahmen Archäologen die Arbeit auf, und haben auch die eine oder andere interessante Entdeckung in diesem Jahr gemacht. So legten sie beispielsweise die Reste eines ehemaligen Burgtores frei, oder fanden einen Teil einer Kachel, der darauf hindeutete, dass der Boden der Burg früher wohl gefliest war.