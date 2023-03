Staunen, stöbern und lernen können Besucher am kommenden Wochenende in Alzey. Der Römermarkt bildet am Samstag und Sonntag, 4. und 5. März, den Auftakt des zum Römerjahr erkorenen 1800. Geburtstages der Stadt. Zudem wird die neue Steinhalle im renovierten Museum eingeweiht.

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Römermarkt, der im Freien vor dem Museum stattfinden wird. Es warten unter anderem Handwerker-Stände, kulinarische Köstlichkeiten und eine Greifvogel-Flugschau auf die Besucher, um sie in die Zeit der Römer mit unterschiedlichen Sinnen zu entführen.

Attraktionen für Kinder

Wie bei Mittelaltermärkten können die Besucher teilweise selbst ihr Können probieren. Angemeldet haben sich unter anderem Silberschmiede, Töpfer und Knochenschnitzer. Der Markt gilt als Vorgeschmack für das größere Römerfest, das im Juli samt Zeltlager und Gladiatoren-Kämpfen geplant ist.

Im Museum können Besucher am Wochenende die neue Steinhalle ansehen, kündigt Bürgermeister Steffen Jung an. Die Halle war zuletzt immer wieder Stadtthema, nicht allein wegen der stetig steigenden Kosten, die die Grenze von drei Millionen Euro überschritten haben. Im neuen, sicherlich einzigartigen Anbau werden künftig besonders solche Relikte zu sehen sein, die auf die Geburtsstunden der Stadt Alzey zurückgehen. Dazu gehören Götterstatuen, Säulen und der so genannte „Nymphenstein“.

Führungen und Konzert

Zur Eröffnung finden Führungen statt. Und zwar auch durch die ganze Stadt: Unter dem Titel „Salve, Altiaium – Ein Trip durch die römische Zeit“ kann man auch außerhalb des Museums auch Spurensuche gehen. Für Samstag ist um 19 Uhr in der Kleinen Kirche ein Wasserorgelkonzert mit Justus Willberg und Hartmut Müller geplant. Am Sonntag haben die Geschäfte in der Stadt geöffnet.