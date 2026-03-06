Familien, Geschichts- und Naturinteressierte können in der Bergbau-Erlebniswelt Imsbach in die jahrhundertealte Bergbaugeschichte eintauchen. Was im Jahr 2026 geboten wird.

Wann startet die Saison in der Bergbau-Erlebniswelt in Imsbach und was erwartet die Besucher?

Die Saison beginnt am Sonntag, 19. April. Ein Höhepunkt für Familien ist das Abenteuer „Das Geheimnis des Grubenschatzes“, bei dem Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene gemeinsam Rätsel lösen und die Legenden des alten Bergmannsdorfs entdecken können. Besucher können außerdem Führungen durch die Grube Maria erleben, Einblicke in die Welt der Mineralien gewinnen und die Arbeit der früheren Bergleute kennenlernen.

Was macht „Das Geheimnis des Grubenschatzes“ besonders?

Die Nachfrage hat alle Erwartungen übertroffen, informiert die Bergbau-Erlebniswelt: Über zwei Saisons hinweg war das Familien-Mitmach-Abenteuer „Das Geheimnis des Grubenschatzes“ in der Grube Maria im Imsbacher Langental ausgebucht. Deshalb wir das Programm, das inspiriert wurde von alten Geschichten über Räuber und ihre verlorene Beute, 2026 erneut aufgelegt. Es wird an fünf Sonntagen angeboten: zum Saisonauftakt am 19. April sowie am 17. Mai, am 21. Juni, am 19. Juli und am 16. August jeweils um 11 Uhr.

Welche weiteren Angebote gibt in der Bergbau-Erlebniswelt?

Neben Familienprogrammen gibt es reguläre Führungen durch die Grube Maria, die Einblicke in die Bergbaugeschichte und die Architektur der Stollen bieten. Eine Besonderheit in der Grube Maria sind die beiden übereinanderliegenden „Stollensohlen“, die durch einen 15 Meter hohen Schacht miteinander verbunden sind.

Bei Führungen gibt es viel Wissenswertes zu erfahren. Foto: Donnersberg-Touristik-Verband, Florian Trykowski/oho

Die Grubenhütte ist am Saisonstart von 11 bis 17 Uhr geöffnet und wird vom Förderverein der Ortsgemeinde Imsbach bewirtet. Das Pfälzische Bergbaumuseum in Imsbach ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet und lockt mit der Sonderausstellung „Terra Crystallum“. Sowohl Grubenhütte als auch Museum sind an allen Öffnungstagen der Erlebniswelt geöffnet.

Welche Möglichkeiten gibt es für Wanderfreunde?

Rund um den Donnersberg führen Wanderwege an alten Bergwerken vorbei. Dort gibt es Erklärtafeln zum Bergbau. Das Maskottchen „Gruben-Paul“ erklärt Kindern spielerisch die Bedeutung des Bergbaus.

Wie können Interessierte teilnehmen?

Familienabenteuer und Führungen können telefonisch unter 06302 60261 gebucht werden. Gruppenführungen außerhalb der Öffnungszeiten sind ebenfalls auf Anfrage möglich. Weitere Infos gibt es unter www.bergbauerlebniswelt-imsbach.de.

An welchen Tagen ist die Bergbau-Erlebniswelt 2026 außerdem geöffnet?

Das Pfingstfest im Langental wird am Montag, 25. Mai gefeiert. Dann gibt Führungen durch die Grube Maria, ebenso zur Donnersberger Mineralien- und Fossilienbörse, die für das Wochenende 19. und 20. September angekündigt ist. Sie findet in der Gemeindehalle statt. Der Saisonausklang in der Erlebniswelt ist am 18. Oktober.

Weiterlesen

Sieben Jahre lang war die Weiße Grube in Imsbach geschlossen. Jetzt soll das Besucherbergwerk saniert werden.

Noch vor wenigen Jahren stand die Bergerlebniswelt Imsbach fast vor dem Aus. Doch durch neue Konzepte wurden die Besucher gelockt – und die Ideen gehen nicht aus.

