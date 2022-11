Im Zeitraum zwischen Samstag, 12. November, und Freitag, 25. November, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einem Geräteschuppen in der Hauptstraße in Münsterappel. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 917-0 entgegen.