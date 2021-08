Beim Radfahren steht nicht nur der Spaß im Vordergrund. Es ist auch wichtig, dass man sich an die Regeln hält, vor allem, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist. Ob ihr schon fit seid, könnt ihr in unserem Quiz testen – und dabei auch etwas gewinnen.

1. Wo kann man seinen Fahrradführerschein machen?

S) Bei der Fahrschule

D) Bei der Verkehrserziehung der Polizei

P) In der Eisdiele

2. Du siehst beim Radfahren, dass vor dir ein Auto rückwärts aus einer Einfahrt ausparkt. Wie reagierst du?

F) Ich rufe laut Achtung und fahre vorbei

A) Ich fahre einfach so schnell wie möglich vorbei

L) Ich muss damit rechnen, dass der Fahrer mich nicht sieht und bin entsprechend vorsichtig.

3. Wie lange müssen Kinder beim Fahrradfahren den Gehweg benutzen?

E) Bis zum 8. Lebensjahr

Q) Bis zum 15. Lebensjahr

T) Sie dürfen den Gehweg nie benutzen

4. Welche Farbe haben die Rückstrahler an den Pedalen?

F) Rot

P) Gelb

C) Weiß

5. Was darf an einem Fahrrad auf keinen Fall fehlen?

G) Ein Gepäckträger

Z) Eine auffallende Lackierung

A) Eine Klingel

Wenn ihr alle Antworten richtig habt, könnt ihr aus den Buchstaben das Lösungswort bilden. Ein kleiner Tipp: Es hat natürlich etwas mit dem Thema Radfahren zu tun. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir drei Nils-Nager-Brotdosen, die sich bestens für ein Picknick bei einer Fahrradtour eignen, inklusive einer kleinen Überraschung.

Sendet das Lösungswort mit eurem Namen, eurem Wohnort und eurem Alter bis zum 22. August unter dem Stichwort „Fahrrad-Quiz“ per Mail an reddonn@rheinpfalz.de. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt und können anschließend ihren Preis in der Redaktion abholen. Die Auflösung gibt es nächste Woche in der Donnersberger Rundschau. Wir wünschen viel Glück. Und denkt daran: Beim Radfahren im Straßenverkehr immer schön vorsichtig sein!