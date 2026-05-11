Lehrer, aufgepasst: Wer dachte, der Schulalltag sei schon verrückt genug, wurde bei einem unterhaltsamen Abend in der Festhalle in Winnweiler eines Besseren belehrt. Das Lehrer-Duo Munz&Ruppenthal verwandelte mit seinem Bühnenprogramm „Querschläger“ die Bühne in ein Lehrerzimmer mit Unterhaltungsauftrag – irgendwo zwischen Notenkonferenz, Schulbus-Chaos und Bewerbungsgespräch für den Schuldienst in Stuttgart. Wobei: Wenn der Etat knapp wird, reicht’s vielleicht doch nur bis Karlsruhe.

Mit scharfem Humor, Musik und reichlich Selbstironie schlüpften Ulrich Munz und Martin Ruppenthal in die Rollen zweier Pädagogen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Bürokratie, Bildungsdefizite und der tägliche Wahnsinn im Klassenzimmer wurden pointiert aufs Korn genommen – sehr zur Freude des Publikums, das offenbar zu großen Teilen aus der Lehrerwelt stammte.

Besonders lehrreich: Im Lehrerzimmer begrüßt man sich per Handschlag, Nachnamen und Fächerkombination. Wer das bisher nicht wusste, konnte dies hautnah im Publikum mit den beiden Künstlern erleben. Für zusätzliche Stimmung sorgte Simon Föhr mit musikalischer Begleitung am Flügel. Wortwitz, satirische Songs und spontane Publikumsaktionen machten den Abend zu einer unterhaltsamen Doppelstunde ohne Fehlzeiten.