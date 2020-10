Was Einfachheit und schlichte Schönheit mit Jazz zu tun haben, das lässt sich am Samstag ab 20 Uhr im Blauen Haus in Bolanden/Weierhof herausfinden.

Das Quartett Qubur – bestehend aus vier Künstlern – möchte ihrer Ankündigung zufolge Jazz spielen, ohne in improvisatorische „Show-off-Gewohnheiten“ zu verfallen. „Einfachheit und schlichte Schönheit gewinnen in dieser Band immer gegen künstliche Komplexität und technische Angeberei“, heißt es weiter. Die von dem Pianisten Linus Haagen geschriebenen Stücken seien zu einer Einheit verwoben, oft ruhig und meditativ, die sich je nach Stimmung auch zu bewegteren Zuständen verwandeln könnten. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.qubur.de.

Kartenvorbestellung: