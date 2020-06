In der Zeit von Sonntagabend bis Montagabend entwendeten laut Polizei unbekannte Täter in der Werkstraße ein blaues Quad von Yamaha mit KIB-Kennzeichen. Dieses habe frei zugänglich in der Einfahrt eines Wohnanwesens gestanden. Der Wert wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet unter Telefon 06361/ 917-0 um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.