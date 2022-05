Schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen hat ein Quad-Fahrer am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der L386 erlitten. Der 32-Jährige aus dem Donnersbergkreis war nach Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr von Bastenhaus in Richtung Kirchheimbolanden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Mann versuchte daraufhin, durch Gegenlenken das Fahrzeug abzufangen – dabei geriet er jedoch auf die linke Straßenseite, überschlug sich und stürzte schließlich mitsamt dem Quad eine tiefe Böschung hinunter. Ein Rettungshubschrauber hat den Verletzten in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen; ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug war total beschädigt, die Landesstraße musste zur Unfallaufnahme von den Feuerwehren aus Kirchheimbolanden, Dannenfels und Bennhausen für rund eine Stunde voll gesperrt werden.