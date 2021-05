Die PWV-Ortsgruppe hat in den vergangenen Jahren viel investiert. Denn an der vereinseigenen Keltenhütte auf dem Donnersberg gab es eine Menge zu tun. Westlich des Gebäudes wurde nun ein Biotop angelegt. Das freut auch die kleinen Gäste.

Sie wird gerne von Wanderern besucht, die vom Kirchheimbolander Pfälzerwald-Verein (PWV) betriebene Keltenhütte auf dem höchsten Berg der Pfalz. Und an ihrem Domizil hat die Ortsgruppe in den vergangenen zwei, drei Jahren einige – teils dringend benötigte – Projekte verwirklicht beziehungsweise bis kurz vor den Abschluss gebracht. Stolze 150.000 Euro hat der rund 220 Mitglieder zählende Verein in die Maßnahmen gesteckt.

Nun hat die Ortsgruppe ein rund 15 Quadratmeter großes Biotop angelegt. Dieses ist der erste Teil eines geplanten naturnahen Kinderspielplatzes direkt neben dem Freisitz der Hütte. Voraussetzung für das schon lange geplante Vorhaben war der Kauf eines an die Hütte grenzenden Geländes. „Ich bin dem Forstamt sehr dankbar, dass wir die 713 Quadratmeter große Fläche im Sommer kaufen konnten und wir jetzt einen lange gehegten Wunsch verwirklichen können, der den Hüttenbetrieb weiter aufwerten wird“, berichtet der erste Vorsitzende Walter Eder stolz.

Bevor jedoch mit den Arbeiten begonnen werden konnte, hatten die kranken Eschen gefällt und hatte das Areal gerodet werden müssen. Nach Freilegen eines Wasserdurchlasses am Weg oberhalb der Hütte wurde eine Mulde für das Biotop ausgebaggert. „Für die Verdichtung des Bodens hat uns die Firma Wienerberger aus Eisenberg beraten und kostenlos eine spezielle Tonerdemischung geliefert“, zeigt sich Eder über die unerwartete Spende des Baustoffunternehmens dankbar.

Sechs Tonnen Tonerde

Überwiegend Mitglieder der Familienwandergruppe – da halfen auch die Kinder und Jugendlichen fleißig mit – haben die zirka sechs Tonnen Tonerde in die bis zu 50 Zentimeter tiefe Mulde eingebracht, durch Feststampfen verdichtet und am Rand mit Steinen verkleidet. Durch das Ansammeln von Oberflächenwasser sollen sich verschiedene Amphibien ansiedeln.

Besonders stolz ist Eder auf den barrierefreien Zugang zur Hütte. An- und Umbaumaßnahmen ermöglichten eine behindertengerechte Toilette, einen Lagerraum und einen Notausgang. „Das hat uns über 100.000 Euro gekostet – einiges mehr als vorgesehen. Allerdings wurde ein Großteil davon durch das Leader-Programm – ein Förderprogramm der Europäischen Union – bezuschusst. Da bin ich froh, dass wir die strengen Auflagen erfüllen konnten und das Geld bekommen haben, denn Eigenleistungen oder Spenden durften hierfür nicht eingesetzt werden“, sagt Rechner Hans Heimberger.

Im Gegensatz zu den anderen Projekten, bei denen Hüttenwart Gerhard Schmidt zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden Daniel Fuhrmann federführend war: Für diese konnten Zuschüsse und Spenden verwendet werden, aber auch Eigenmittel und freiwilliges Engagement hat der Verein in erheblichem Maße beigesteuert. „Mehr als 200 Stunden haben wir an Eigenleistungen erbracht“, rechnet Schmidt vor.

Mit der Kellersanierung konnte ein langjähriges, großes Problem gelöst werden. „Bis zu einem halben Meter stand das Wasser wiederholt im Keller - ein auf die Dauer untragbarer Zustand“, sagt Eder. Schuld an der Misere sei die fehlende Drainage rund um die Hütte gewesen. „Da hat sich das Wasser von außen immer wieder durch die Wand gedrückt.“ Eine Außenabdichtung sei nicht möglich gewesen, da die Hütte über das Fundament gebaut worden ist. Mit Hilfe einer Fachfirma sind nun die Wände aufwendig verdichtet worden. An der Ost- und der Südseite, von wo der meiste Regen kommt, wurde eine Drainage gelegt. „Die Maßnahme war erfolgreich. Jetzt haben wir einen trockenen Keller“, zeigt sich Schmidt erleichtert.

Auf Brandschutz geachtet

Eine wesentliche Verbesserung habe auch die Erneuerung der Entlüftungsanlage in der Küche gebracht. War der Lüfter früher in der Abzugshaube, sitzt der Motor jetzt geräuschlos für das Küchenpersonal auf dem Dach. „Bei dieser Gelegenheit haben wir auch alles Nötige nach den neuesten brandschutzrechtlichen Bestimmungen verkleidet“, ergänzt Fuhrmann. Saniert habe man auch die Tragkonstruktion und die Bodendielen vor dem Hütteneingang, da diese 25 Jahre lang der Witterung ausgesetzt und entsprechend verbraucht waren.

Vieles hat man also erreicht – Sorgen bereitet Eder aber der hohe Altersdurchschnitt von rund 70 Jahren in der Ortsgruppe. Große Hoffnungen setzt der Vorsitzende auf die zirka 40 Mitglieder zählende und sehr aktive Familienwandergruppe. „Sie haben sich bei allen Aktionen sehr eingebracht.“ Da das Biotop jetzt weitgehend fertig gestellt ist, soll als nächster Schritt der Spielplatz angelegt werden, so sein Wunsch. Die vielen Bau- und Renovierungsprojekte der vergangenen Jahre habe den Verein an finanzielle Grenzen gebracht.

Um den Spielplatz baldmöglichst anlegen zu können, hofft Eder deshalb auf Spenden. Es geht also weiter beim Pfälzerwaldverein Kirchheimbolanden – Schritt für Schritt ...