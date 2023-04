Heinrich Molter ist für 50 Jahre Treue zur PWV-Ortsgruppe Imsbach geehrt worden. Seit 40 Jahre gehört Edda Selbert dem Verein an. Vorab für 25 Jahre wurden Ursula und Bertram Heerdt, Wolfgang Holtkamp sowie Thomas Zubiller ausgezeichnet. Vorgenommen haben die Ehrungen die beiden Vorsitzenden Ferdinand Vollmer und Kurt Frühauf in der Mitgliederversammlung, in der auch die fleißigsten Wanderer gewürdigt wurden. Ferner berichteten Vollmer und Frühauf über die Aktivitäten des Vereins und präsentierten eine Vorschau auf das restliche Wanderjahr.