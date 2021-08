Man muss die Feste feiern, wie sie fallen: Heute ist der internationale Tag des Puzzles. Doch wird – gerade jetzt in Corona-Zeiten – nur zu Hause im Wohnzimmer gepuzzelt – oder auch anderswo? Die RHEINPFALZ hat drei verschiedene Bereiche entdeckt, in denen Menschen auf ganz unterschiedliche Weise puzzeln.

Die Hobby-Puzzlerin

Marion Kohl aus Eisenberg ist begeisterte Puzzlerin. „Die Leidenschaft packte mich vor rund acht Jahren so richtig, wobei der Auslöser tatsächlich das schlechte Wetter war“, erzählt sie lachend. Dies sei der Grund, warum sie bis heute ausschließlich im Herbst und Winter ihrem Hobby nachginge. „Ich habe relativ klein mit 50 Teilen angefangen und mache inzwischen Puzzle mit bis zu 9000 Teilen“, sagt sie. Noch gut erinnere sie sich an ihr erstes großes Puzzle mit 5000 Teilen – die Sixtinische Kapelle. Ist ein Puzzle fertig, werde es fein säuberlich in Teile geteilt, übereinander mit Trennblättern im eigenen Karton geschichtet und im Keller verstaut. „Inzwischen haben sich dort 178 Puzzles angesammelt, die ich alle mit meiner Mutter zusammen gepuzzelt habe“, so die 45-Jährige, die als Technische Zeichnerin – seit März letzten Jahres im Homeoffice – arbeitet.

Puzzeln beruhige sie, dabei könne sie einfach immer wunderbar abschalten. „So ein 500er Puzzle machen meine Mutter und ich inzwischen locker an einem Abend“, sagt sie lachend. Als Puzzle-Profi habe sie ein System entwickelt, wobei zunächst die Teile nach Farben und Formen sortiert sowie die Randteile separiert würden. „Meine Mutter ist anfangs für das Sortieren zuständig, während ich schon mal den Rand lege“, sagt Kohl. Sobald es dann an das Innenleben ginge, nehme sich jeder eine andere Ecke vor, damit man sich nicht ins Gehege komme. Ein einziges Mal sei es vorgenommen, dass sie ein Puzzle versehentlich doppelt gekauft habe, wobei sie festgestellt habe, dass die Stanzung unterschiedlich gewesen und somit erneut eine Herausforderung für sie gewesen sei. Sie sagt: „Zu Weihnachten habe ich ein Puzzle mit 9000 Teilen geschenkt bekommen – den Turmbau zu Babel – mein bisher größtes Puzzle mit einer Größe von 2,60 mal 2,00 Metern. Darauf freue ich mich schon.“

Der Tatort-Puzzler

Auch Pascal Amourette puzzelt von Zeit zu Zeit. Allerdings auf andere Art und Weise als Marion Kohl. Nämlich im übertragenen Sinne: Der 41-Jährige ist Kriminalhauptkommissar bei der Polizeiinspektion Grünstadt. „Bei der Ermittlungsarbeit oder bei Zeugenaussagen von verschiedenen Zeugen müssen häufig Bruchstücke von Tathergängen zusammengefügt werden, um am Ende ein ganzes Bild zu bekommen“, erzählt er. So kreiert er einen fiktiven Fall: „Es gibt einen Tatort und keinen Täter – die polizeilichen Arbeiten beginnen mit der Spurensuche, Zeugenbefragungen, diversen weiteren Ermittlungen im Umfeld oder auch im Internet. Je nachdem, welche Erkenntnisse sich aus den einzelnen (Puzzle-)Teilen ergeben, gibt es dann Spurentreffer oder auch Hinweise durch Zeugenvernehmungen, die zur Ergreifung des Täters führen können“, erklärt der Kriminalhauptkommissar.

Zu Anfang habe man immer – wie im übertragenen Sinn jeder Puzzlespieler – ein Informationsdefizit und müsse möglichst viele Hinweise sammeln, in alle Richtungen ermitteln, jeder Spur und jeder Zeugenaussage nachgehen, die zielführend sein könnten. „Auch Presseaufrufe können fehlende Puzzleteile in einem Fall bringen und uns bei einer Straftat weiterbringen“, betont er.

Am Beruf des Kriminalkommissars reizten ihn die vielen Facetten und Möglichkeiten, die man ergreifen könne, es sei ein Beruf aus dem Leben, abwechslungsreich und spannend, da man nie wisse, was passiere. Teamarbeit würde dabei ganz großgeschrieben. „Man löst einen Fall nie alleine, es ist immer eine Gemeinschaftsarbeit, beispielsweise mit dem Landeskriminalarbeit (LKA), der Staatsanwaltschaft oder anderen Dienststellen, die manchmal auch langwierig sein kann und bei der Geduld gefragt ist“, sagt Amourette, der seit 2001 bei der Polizei arbeitet.

Die Profi-Puzzlerin

Katharina Bissels aus Quirnheim ist Erzieherin im Haus des Kindes in Steinborn und puzzelt dort schon mit den ganz Kleinen. „Je nach Entwicklungsstand beginnen wir im Alter von 12 bis 18 Monaten“, sagt die 39-Jährige. Ein typisches Beginner-Puzzle sei der Tupperball, ein Plastikball aus zwei Teilen mit vorgestanzten Formen, in die dann die Kleinteile wie Dreieck, Kreis oder Viereck hineingesteckt werden müssen, oder auch die die vorgestanzten Teile hineingeschoben werden müssen. Und es gibt die Holzpuzzle, bei denen die Teile einen kleinen Griff haben. „Dann kommen die Rahmenpuzzle, bei denen die Teile nicht wegrutschen können und erst danach die normalen, klassischen Puzzle“, weiß die Erzieherin.

Gerade bei den Kleinsten förderten Puzzle enorm die Motorik, der Pinzettengriff beziehungsweise Drei-Punkt-Griff werde trainiert und die Koordination zwischen Augen und Hand geübt. „Zu erkennen, welches Teil in welches Loch gehört, hilft beim Formen erkennen, fördert die Konzentration und die Geduld. Außerdem werden Farbzusammenhänge und Passformen erlernt“, sagt sie. Gerade bei Kindern sei das Motiv entscheidend. „Derzeit sind Cars- und Paw-Patrol-Motive bei Jungs gefragt, bei Mädchen gehen immer Prinzessinnen- und Pferdemotive.“

In ihrer Berufspraxis sei ihr aufgefallen, dass Kinder oft in der Mitte des Puzzles beginnen, und zwar bei dem Motiv, das für sie wichtig erscheine oder das farblich hervorsteche, während Erwachsene stets zuerst den Rand fertigstellen. Sie selbst puzzle gerne auch mit ihren eigenen Kindern oder ihrem Mann, der dabei Entspannung finde. Lachend sagt sie: „Eine erschwerte Variante hat meine Schwester mal als Kind ausprobiert, indem sie die Puzzleteile umdrehte und dann versucht hat, die Teile zusammenzubringen – nicht ganz einfach, aber machbar.“