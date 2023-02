Der Puppenpalast Saarbrücken ist am Sonntag, 26. Februar, zu Gast in Göllheim. Im Haus Gylnheim öffnet sich der Vorhang um 16 Uhr. Der Puppenpalast ist zurzeit auf Jubiläumstournee und präsentiert im 20. Jahr Abenteuer von Kasperle und seinen Freunden. Ein Märchenspiel in vier Akten mit von Hand gefertigten Holzhandpuppen wird in Göllheim aufgeführt, es sei geeignet für Kinder ab zwei Jahren und dauert etwa eine Stunde. Tickets für 11,50 Euro (ermäßigt 10,50 Euro) gibt es noch an der Tageskasse.