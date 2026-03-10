Der TTC holt gegen den Tabellenzweiten Kreimbach-Kaulbach einen Punkt und ist die Abstiegssorgen los. Lag es an der Ballgrammatik?

Tischtennis, ja das ist eine Wissenschaft für sich. Da geht es allein schon darum, das werden schon viele in Jugendjahren beim Schwimmbad-Tischtennis gemerkt haben, wie hoch ein Ball fliegt oder eben fliegen soll. Später kommen dann Tempo, Länge, Geschwindigkeit und bei den Vereinsspielern auch die Rotation dazu. Der Snake-Shot, bei dem ein derart starker Rückwärts- oder Seitwärtsdrall entwickelt wird, dass der Ball zuweilen auf die gegnerische Seite zurückspringt, ist da eine Besonderheit der Rotation, die zumeist nur mit den Fähigkeiten eines Profis möglich ist. Bei vielen dieser Schläge ist fundiertes Wissen notwendig. „Warum ist das Erfassen der Ballgrammatik so entscheidend, um zu verstehen, wie alles miteinander zusammenhängt und es dann anwenden zu können“, bewirbt ein Tischtennisinstitut aus Niedersachsen einen Lehrgang, der am 22. April in Winnweiler stattfindet.

14 Personen können daran teilnehmen, um sich mit Themen wie eben der Ballgrammatik und den Grundprinzipien des Aufschlag-Technikbereichs sowie der Bedeutung von Kreativität und Motivation im Training zu befassen.

Mehr Punkte ohne höheres Spielniveau

Auch taktische Grundregeln sollen nähergebracht werden. In drei Stunden will Thomas Dick, Ausbilder des Deutschen Olympischen Sportbunds, die Feinheiten des Tischtennis vermitteln. „Gibt es taktische Grundregeln, mit denen man pro Satz mehr Punkte holen kann, auch ohne deutlich besseres Spielniveau?“, ist eine Frage, die geklärt werden soll. Drei Stunden dauert die Einheit, die jedoch nicht kostenfrei ist.

Ob die Akteure des TTC Winnweiler sich auch die Expertise einholen? Diese schien zumindest am vergangenen Samstag nicht notwendig – denn da zeigten sie, was ihre Mannschaft kann. Der TTC Winnweiler holte nämlich einen überraschenden Punkt in der Auswärtspartie beim Tabellenzweiten TTC Kreimbach-Kaulbach.

Nur gegen Tabellenführer Federn gelassen

Kreimbach hatte bislang nur gegen den Tabellenführer TTC Nünschweiler Punkte gelassen. Winnweiler kam bereits gut in die Partie und schnappte sich zwei Doppel durch Ilja Kratschmer/Lars Haag und Stephan Gehringer/ Carsten Wiegand. Angriffsspieler Kratschmer legte dann gegen Lukas Keil nach, den er nach 0:2-Satzrückstand noch im fünften Durchgang besiegte. Die 3:2-Führung des TTC Winnweiler fing der Tabellenzweite allerdings wieder ein und ging mit 5:3 in Front.

Winnweiler konnte zurückschlagen, holte im Spitzenpaarkreuz gegen die Brüder Niklas und Lukas Keil beide Zähler – eine faustdicke Überraschung, mit der Winnweiler in Front ging. Dennoch zeigte sich, dass Kreimbach im hinteren Paarkreuz stärker aufgelegt ist. In beiden Partien unterlagen Florian Haag (gegen Matthias Linder) und Carsten Wiegand (gegen Carsten Huff) in vier Sätzen. Vor dem Abschlussdoppel schien der erhoffte Punktgewinn aussichtslos. Niklas Keil und Fabian Linn erwiesen sich als die befürchteten starken Gegner. Bis zum letzten Satz mussten Ilja Kratschmer/Lars Haag um den Sieg kämpfen, gewannen dann aber mit 16:14 im Entscheidungssatz und holten das Remis für den TTC Winnweiler.

Klassenverbleib ist sicher

Mit diesem Punktgewinn hat Winnweiler nun endgültig den Verbleib in der 2. Pfalzliga West gesichert, mit nun zehn Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der SG Hochspeyer inne hat. In den abschließenden Partien kann Winnweiler noch auf den vierten Rang klettern. Dazu wären allerdings Siege gegen den TTC Höhfröschen und den TTV Siegelbach notwendig.