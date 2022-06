Ab Mitte Juli geht es am Jugendschöffengericht des Rockenhausener Amtsgerichts um den Brand der Bolander Schreinerei Rehan. Das Amtsgericht hat die Anklage zugelassen, die die Staatsanwaltschaft im April gegen einen jungen Mann erhoben hatte. Sie wirft ihm nicht nur vor, am frühen Morgen des 13. Januar die Schreinerei in den Bolander Klosterwiesen in Brand gesetzt und zuvor 340 Euro gestohlen zu haben. Sie legt ihm auch zur Last, am gleichen Morgen in Bolanden ein Auto angezündet sowie Anfang Dezember in Harxheim ein Auto gestohlen zu haben.

Im Januar war die 500 Quadratmeter große Produktionshalle der Schreinerei Rehan komplett abgebrannt, inklusive einer Vielzahl von Maschinen, Büroeinrichtung und einem neben der Halle geparkten Transporter. Schätzungen zufolge war ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden.

Der Angeschuldigte, ein 18-Jähriger, der nur kurze Zeit später festgenommen wurde, bestreitet die Tatvorwürfe. Das Verfahren ist auf drei Verhandlungstage angesetzt, der erste ist Mittwoch, 13. Juli.