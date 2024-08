Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls wird einem 36-jährigen polnischstämmigen Mann aus Frankenthal unter anderem zur Last gelegt. Sein Prozess am Amtsgericht Frankenthal beginnt am Dienstag, 13. August, 9.30 Uhr, in Saal 13. Der Mann soll von Dezember 2021 bis April 2023 in Kirchheimbolanden und Ludwigshafen ein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis geführt, ein E-Bike sowie ein Pedelec gestohlen haben. Die Räder hatten einen Neuwert von rund 5500 Euro. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft.