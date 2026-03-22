Um einen Verlust zu verarbeiten, benötigt man mitunter Hilfe. Vor allem auch Kinder und Jugendliche. Der protestantische Krankenpflegeverein Göllheim spendet dafür.

Wenn Kinder und Jugendliche trauern, gibt es für sie und ihre Familien eine Anlaufstelle beim Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Donnersberg-Ost (AHPB). Er steht unter der neuen Leitung von Ramona Kästner und Alessia Wasser. Vor allem Christiane Rubner-Schmidt und Birgit Rummer, die als Trauerbegleiterinnen ausgebildet sind, nehmen sich dort junger Menschen an, die einen schweren Verlust erlitten haben.

„Zum einen stellt man in der Gemeinschaft fest, dass es anderen ähnlich geht, zum anderen gilt es, behutsam zu lernen, sich selbst in seinem Schmerz zu verstehen und anzunehmen“, erklärt Rummer. Es werde nicht nur direkt betroffenen Jugendlichen und Kindern Unterstützung angeboten, sondern auch Eltern, Erziehern, Lehrern und Sozialarbeitern in Kitas und Schulen.

Koffer mit altersgerechten Materialien

Dafür gibt es drei Notfallkoffer des AHPB. Darin sind verschiedene Materialien, die bei der Begleitung helfen können. Sie sind auf verschiedene Altersstufen abgestimmt und können beim Hospizdienst kostenfrei ausgeliehen werden. Damit diese Koffer zusammengestellt werden können und die Gruppenarbeit mit den jungen Menschen abwechslungsreich gestaltet werden kann, ist finanzielle Unterstützung notwendig.

Da hat sich der protestantische Krankenpflegeverein Göllheim eingeschaltet und mit einer Spende von 3000 Euro unterstützt. Die Arbeit der Ökumenischen Sozialstation Donnersberg-Ost, die mit der Diakonie Pfalz zusammen die Trägerschaft des AHPB innehat, wurde mit einer weiteren Spende bedacht.