Das jährliche „Frühlingserwachen“ der Innenstadt steht am 10. März an. 2024 bringt das vom Verein Pro Kibo organisierte Event vor allem Beliebtes und Bewährtes auf die Plätze der Stadt.

An fünf Orten gleichzeitig soll beim diesjährigen „Frühlingserwachen“ in Kirchheimbolanden die Frühlingsstimmung angekurbelt werden. An der Stadtmauer, auf dem Römerplatz, dem Konrad-Lucae-Platz, dem Schlossplatz und in der Vorstadt hat der Verein Pro Kibo für Programm gesorgt, das am 10. März teilweise schon um 11 Uhr beginnt.

Programm für Jung und Alt

Für die Jüngeren gibt es wieder das beliebte Abseilen an der Stadtmauer, in diesem Jahr ab 14 Uhr. Zusätzlich dazu sind auch Mitmachaktionen vorgesehen. Davor hält die Zauberin „Lila Lucy mit dem Zauberkoffer“ ihre Vorstellung ab, sie ist zum ersten mal beim Frühlingserwachen dabei. Schon ab 11 Uhr dreht sich auf dem Römerplatz das Karussell. Dort treten ab 14.15 Uhr auch die Tanzgruppen des TSV Grün-Weiß auf. Auf dem Schlossplatz können laut Programm nicht nur Kinder beim Trampolin-Jumping auf ihre Kosten kommen. Ebenfalls für alle Altersgruppen geeignet sind die Wonnegau-Alpakas, die man ab 11 Uhr auf dem Lucae-Platz besuchen kann. Ein Streichelzoo sei das allerdings nicht, unterstreicht Organisatorin Gaby Micol-Brünnler.

Der Kern der Veranstaltung bleibt gleich: Ab 11 Uhr säumen Händler und die Genussmeile die Straßen der Innenstadt, und ab 13 Uhr öffnen die Einzelhändler ihre Türen für Sonntagseinkauf und Kinderanimation. Für weitere Unterhaltung sorgen die Straßenmusiker von „New Shoes“ in der Vorstadt, die ihre Einkünfte dem Verein des Donnersberger Frauenhauses zugutekommen lassen wollen. Bewirtung gibt es an allen Ecken und Enden: Neben der Genussmeile werden unter anderem auch der Förderverein der Grundschule Kibo sein Brot verkaufen und Ukrainer Bissen zum Verkosten verteilen. Für den guten Zweck unterwegs sind außerdem die Nigeria-Hilfe und der Hospizdienst für Kinder und Jugendliche. „In diesem Jahr haben sich mehr Menschen wohltätige Zwecke auf die Fahnen geschrieben“, sagt Micol-Brünnler. Ansonsten hoffe sie, dass die Veranstaltung „Kurzweil und einen schönen Sonntag“ bringe.