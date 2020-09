Zu einem Projektnachmittag zum Thema Frauenfußball lädt das Museum im Stadtpalais Kinder von sechs bis zwölf Jahren für Freitag, 25. September, 15 bis 16.30 Uhr, ein. „Wir werden das Erfolgsgeheimnis des Fußballs seit der Erfindung dieses Spiels erforschen“, verspricht das Museum und deutet an, dass es dabei auch um die Themen Teamgeist und Nervenstärke gehen wird. Um möglichst frühzeitige Anmeldung wird gebeten, da nur eine beschränkte Teilnehmerzahl zugelassen werden kann. Anmeldung per E-Mail an paedagogik@museum-kirchheimbolanden.de.