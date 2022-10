Im Bereich der Gemarkungen von Imsbach und Börrstadt könnte es schon bald einen interkommunalen Solarpark geben.

Das Unternehmen Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) hat in den Räten der beiden Ortsgemeinden bereits seine Pläne vorgestellt. Jetzt muss allerdings noch darüber beraten und abgestimmt werden. Projektleiter Thomas Uhland stellte das Konzept vor und nannte dabei schon konkrete Vorstellungen. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage soll auf einem Gebiet entstehen, das schon durch eine von der Verbandsgemeinde Winnweiler in Auftrag gegebene Studie als solches geeignet und als genehmigungsfähig bewertet ist.

Angedacht ist eine Fläche überwiegend südlich der Autobahn in einer Größe von etwa 42 Hektar. Erzeugt werden soll eine Gesamtleistung von 37 Megawattstunden (MW). Davon entfallen auf die Ortsgemeinde Imsbach etwa 19 Hektar, die restlichen Flächen liegen in der Gemarkung von Börrstadt. Das passende Umspannwerk für die Aufnahme der Leistungen befinde sich in einer Entfernung von etwa vier Kilometern, so Uhland.

„Schutz der Natur immer im Blick“

Es habe bereits durch das Planungsbüro eine Schutzgebietsprüfung stattgefunden, wobei es zu keinen Einschränkungen kam. Eine nochmalige und detailliertere Prüfung von Schutzgebieten wird es dann im Aufstellungsverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan geben. Mit dem Solarpark werde nicht nur Strom gewonnen, sondern durch Einsparungen an Kohlendioxid auch die Umwelt entlastet. „Wir haben den Schutz der Natur immer im Blick“, betonte der Projektentwickler.

Für einen Solarpark sprechen eine geringe Versiegelung von Flächen und eine doppelte Nutzung durch eine Beweidung neben der Stromproduktion. Es werden zugleich neue Lebensräume durch Ausgleichsmaßnahmen geschaffen und dadurch die Artenvielfalt erhöht. Bauen wird die EnBW selbst unter Beteiligung der Kommunen und der Bevölkerung. Die Modultische werden schräg aufgebaut und haben Höhen zwischen 80 Zentimetern und drei Metern in einem Mindestabstand von 2,5 Metern. Die Flächen werden eingesät und auch bewirtschaftet.

Projektentwickler verpflichtet sich auch zum Rückbau

Finanziert wird die gesamte Anlage vom Projektentwickler. Er verpflichtet sich auch zum Rückbau der baulichen Anlage, wenn der Betrieb irgendwann einmal eingestellt wird. Einen Gewinn aus dieser Anlage können gleich mehrere Personen und Gemeinschaften ziehen. Beteiligte Bürger erhalten Pacht, und durch Beteiligungen können Erlöse erzielt werden. Die Ortsgemeinde kann sich ebenfalls beteiligen und Einnahmen generieren. Darüber hinaus erhält sie Gewerbesteuer. Ergänzend dazu soll es eine regionale Wertschöpfung geben, denn bei der Errichtung und auch der Wartung und Unterhaltung sollen örtliche Unternehmen berücksichtigt werden. Voraussichtlich könnte 2024 mit den Bauarbeiten begonnen werden. In Betrieb könnte die Anlage dann Anfang 2025 gehen. Sie ist auf eine Dauer von 30 Jahren angelegt.