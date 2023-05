Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eisenberg macht ernst in Sachen Energiesparen. Die Stadt wird neue Leuchtmittel einkaufen. Und auch die „Licht aus“-Testphase in ausgewählten Straßenzügen soll dieser Tage beginnen.

Der Eisenberger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung Nägel mit Köpfen in Sachen Energieeinsparung gemacht. So wurde entschieden, 150 neue LED-Straßenlampen anzuschaffen.