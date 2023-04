Berufsorientierung verspricht das Projekt Job Start, bei dem Arbeitssuchende einen Einblick in verschiedene Berufsfelder bekommen. So können sie sich orientieren und beurteilen, was zu ihnen passt. Job Start bietet eine gute Gelegenheit für einen ersten persönlichen Eindruck und vielleicht den Auftakt für ein weiteres Kennenlernen. Die vergangenen Jahre haben laut Pressemitteilung der Kreisverwaltung bereits einige Erfolgsgeschichten hervorgebracht und auch gezeigt, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund durchaus ins Arbeitsleben integrieren können. So bietet Job Start gerade den Menschen, die durch ihre Biografie den deutschen Arbeitsmarkt noch nicht kennen, eine Chance für ihren Einstieg.

Der Auftakt der Reihe findet am Montag, 24. April, von 10 bis 12 Uhr im Parkhotel Schillerhain in Kirchheimbolanden statt und hat den Schwerpunkt Gastronomie und Hotellerie. Wer im Donnersbergkreis eine Arbeit sucht, ist eingeladen, dieses Angebot zu nutzen. Die Reihe soll übers Jahr auch mit anderen Berufsfeldern fortgesetzt werden.