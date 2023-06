Das Programm für die diesjährige Festivalreihe „Sommerzeit“ im Rockenhausener Schlosspark steht fest. Nach dem großen Erfolg 2022 kehren als Höhepunkt Die Anonyme Giddarischde zurück auf die Freiluftbühne in der Nordpfalz.

Den Auftakt bei der Konzert-, Theater- und Kinoreihe unter freiem Himmel macht das Open-Air-Kino, erstmals zusammen organisiert mit dem Provinzkino Enkenbach, am Samstag, 8. Juli, um 22 Uhr. Gezeigt wird die französische Filmkomödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“. Für Kinoatmosphäre mit Popcorn und Getränken sorgt die Arbeitsgruppe für Standortentwicklung Team 4. Tickets gibt es an der Abendkasse für 5 Euro. Einlass ist ab 20 Uhr.

Eine Neuerung gibt es am Sonntag, 16. Juli: Erstmals sind die Akrobaten des Kinder- und Jugendzirkus’ Pepperoni beim traditionellen Sommerkonzert der Gesangvereinskapelle Rockenhausen dabei. Das Motto lautet „Manege frei – Gesangvereinkapelle meets Zirkus Pepperoni“. In luftiger Höhe zeigen die Akrobaten ihre Choreografie. Neben der Gesangvereinskapelle Rockenhausen ist das Jugendorchester beim Sommerkonzert dabei. Los geht’s um 17 Uhr. Karten sind für 8 Euro vorab im Rockenhausener Rathaus erhältlich. Kinder bis 14 Jahre sind frei.

Mitmachtheater und Pfalzhymnen

Etwas zum Lachen für die ganze Familie gibt es am Freitag, 28. Juli, ab 17 Uhr. Dann schlüpft Manfred Kessler vom Kindertheater Chapiteau bei seinem Ein-Mann-Musical „Sängerwettstreit der Tiere“ in mehrere Rollen und bindet beim kindgerechten Mitmachtheater das Publikum ein. Denn bei einem Fest sind mehrere tierische Musikanten aus aller Welt anwesend. Nur der Fuchs bringt einiges durcheinander. Tickets kosten 7 Euro, für Familien 23 Euro im Vorverkauf, 9 Euro und 31 Euro für Familien an der Abendkasse.

Zwei Jahre hintereinander dieselbe Band bei der Sommerzeit? Das gibt es eigentlich nicht. Doch für die Kultband Die Anonyme Giddarischde macht die Stadt Rockenhausen eine Ausnahme: Die 750 Karten für deren Konzertabend gingen im vergangenen Jahr weg wie geschnittenes Brot. Für diejenigen, die 2022 leer ausgingen, bietet sich am Samstag, 5. August, eine neue Gelegenheit. Ab 20 Uhr stehen die Vollblutmusiker samt ihres Pfälzer Liedguts wie dem „Lewwerworschtlied“ wieder auf der Schlossparkbühne. Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf, 21 Euro an der Abendkasse.

Poppiges A cappella und sanfte Carillonklänge

Dass es nicht immer eine ganze Flut an Instrumenten braucht, um musikalisch unterhalten zu können, stellen die Freiburger Songpoeten anders mit ihrem aktuellen Programm „Kurzurlaub“ am Samstag, 19. August, unter Beweis. Ab 20 Uhr gewähren die fünf A cappella-Sänger, die musikalisch im gleichen Kontext wie Clueso oder Cro zu sehen sind, ihren Zuhörer mit ihren Stimmen, eingängigen Melodien und smarten Popsongs auf Deutsch einen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Erfrischend anders und neu will das Festival „Kultur und Inklusion ’23“ des Pfalzklinikums sein, das sich am Samstag, 2. September, in die „Sommerzeit“ einreiht. Das neue Festival, das das Pfalzklinikum veranstaltet, bietet neben Live-Musik von Rooftop Apartment aus Kaiserslautern, The Soul sowie der Kaiserslauterer Akkordeonistin Alexandra Maas & French Touch auch Informationen über die Arbeit des Pfalzklinikums und seinen Partnern. Ziel ist es zudem, Menschen mit seelischen Krankheiten und Beeinträchtigungen den Zugang zu Kunst und Kultur ermöglichen. Los geht es ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Fester Bestandteil der Sommerreihe sind auch in diesem Jahr wieder die Carillonkonzerte mit internationalen Carilloneuren im Schlosspark am Museum für Zeit. Am Sonntag, 9. Juli, gastiert Julie Zhu ab 17 Uhr in Rockenhausen und die Belgierin Elisabeth Debevere lässt am Sonntag, 20. August, ab 17 Uhr das Glockenspiel erklingen. Am Samstag, 23. September, ist um 10 Uhr ein Konzert für Familien von und mit dem Niederländer Mathieu D. Polak, bei der Michael-Ende- Momo-Ausstellung geplant. Der Eintritt zu den Carillonkonzerten ist frei. Sonstige Eintrittskarten sind im Vorverkauf beim Mork-Team, Luitpoldstraße 2a, und im Rathaus in Rockenhausen sowie unter www.rheinpfalz.de/tickets erhältlich.