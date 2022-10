Bereits am Mittwochnachmittag haben Zeugen gemeldet, dass in der Gemarkung Winterborn illegal Müll abgeladen wurde. In einem Waldstück zwischen Kalkofen und Winterborn fanden Spaziergänger mehrere asbesthaltige Eternitplatten, die dort am Wegesrand lagen. Es handelt sich um krebserregende Stoffe, die speziell entsorgt werden müssen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 917-0 in Verbindung zu setzen.