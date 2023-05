Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Zustand des Waldes (nicht nur) in unserer Region gibt schon seit geraumer Zeit großen Anlass zur Sorge. Da ist es hilfreich, auch mit ungewöhnlichen Methoden auf die Probleme unserer „grünen Lunge“ aufmerksam zu machen und die Menschen zu einem rücksichtsvollen Umgang mit ihr zu animieren. Eine solche Idee hatten die beiden Förster Dieter Gass (Sippersfeld) und Franz Kern (Göllheim): Ihre Mountainbike-Tour unter dem Motto „Unser Wald im Zeichen des Klimawandels“ bot eine reizvolle Kombination aus Radfahren und interessanten Haltepunkten. Nicht alle Anblicke waren jedoch schön.

Das Interesse an der sehr gut organisierten Veranstaltung war so groß, dass Kern und Gass demnächst schon wieder in die Pedale treten „müssen“: