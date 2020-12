Die traditionsreiche Privatbrauerei Bischoff aus Winnweiler hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Am Donnerstag wurde der Kuseler Rechtsanwalt Jürgen Roth zum vorläufigen Sachwalter bestellt. Der Betrieb soll ganz normal weiterlaufen, Roth äußerte sich im RHEINPFALZ-Gespräch optimistisch zu den Sanierungsaussichten. Wie Brauereichef Sven Bischoff sieht Roth die Pandemie und die dadurch fehlenden Umsätze in der Gastronomie und bei Veranstaltungen als Hauptursache für die angespannte wirtschaftliche Situation des Unternehmens. Sven Bischoff spricht von einer „geplanten Insolvenz“ und hofft, dass das Verfahren Mitte 2021 abgeschlossen sein wird. Wichtige Vertragspartner, darunter die Karlsberg-Brauerei, hätten bereits zugesagt, die Geschäftsbeziehungen fortzuführen.