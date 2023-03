Einen entgegenkommenden Linienbus übersehen hat der Fahrer eines Pritschenwagens, der laut Polizei am Mittwochnachmittag von der L386 in Kirchheimbolanden nach links in die Morschheimer Straße abbiegen wollte. Deshalb ist das Fahrzeug mit dem Bus, der aus Richtung Haide unterwegs gewesen ist, zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pritschenwagen fast komplett um die eigene Achse gedreht. Der verletzte Fahrer ist zur Behandlung in ein Krankenhausen gebracht worden. Da der Bus zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Rückweg zum Betriebshof war, haben sich keine Fahrgäste darin befunden. Auch der Busfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Feuerwehr Kirchheimbolanden hat die Fahrbahn gereinigt.