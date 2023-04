Eine Preview des auf der Berlinale gefeierten Films „Das Lehrerzimmer“ von Ilker Çatak findet am Mittwoch, 19. April, 20.15 Uhr, im Union-Kino statt. Nach der Preview gibt es ein Online-Gespräch mit dem Regisseur.

Çatak wurde 1984 in Berlin als Kind türkischer Einwanderer geboren, zog mit zwölf Jahren nach Istanbul und machte dort Abitur. Danach kehrte er nach Deutschland zurück und arbeitete für deutsche und internationale Kinoproduktionen. 2017 kam Çataks erster Spielfilm „Es war einmal Indianerland“ in die Kinos. Mit „Das Lehrerzimmer“ ist er erfolgreich auf Festivals unterwegs.

Zum Inhalt: Die junge Lehrerin Carla, dargestellt von Leonie Benesch, arbeitet mit viel Schwung und Idealismus in ihrem ersten Job an einem Hamburger Gymnasium. Die „Pädagogin wie aus dem Bilderbuch“ wird von ihren Kollegen misstrauisch beäugt. Bei der Aufklärung von Diebstählen überschreitet sie ihre Kompetenzen. Sie macht sich schuldig und droht zum Opfer ihrer eigenen moralischen Ansprüche zu werden. Der Film läuft ab 4. Mai in den Kinos. Reservierungen und Vorverkauf unter www.film-kunst-kino.de.