Die Ortsgemeinde Göllheim lädt für Freitag, 29. April, anlässlich des Frühjahrsmarktes zu einer Premiere ein: Ab 18 Uhr wird beim „Weinvergnügen“ im Haus Gylnheim ein Drei-Gänge-Menü mit den dazu passenden Tropfen serviert. Auch die Unterhaltung kommt nicht zu kurz.

Das Essen wird vom Göllheimer Landgasthof „Goldenes Ross“ zubereitet, für die Weine und Sekte sorgen die Weingüter Martinspforte aus Einselthum und Schwan aus Niefernheim. Durchs Programm führt Patrik Sommer (SWR), die „Gellemer Wirtshauskomödiande“ sollen die Gäste zwischen den Gängen erheitern. Die Big Band des Gymnasiums Weierhof begleitet den Abend musikalisch.

Ein Teil des Erlöses kommt über die Donnersberger Initiative für Menschen in Not der Ukraine-Hilfe zugute. Karten für das „Göllheimer Weinvergnügen am Frühjahrsmarkt“ gibt es für 55 Euro pro Person unter www.ticket-regional.de/goellheim, an allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen, bei Schreibwaren Euler, bei der VG-Verwaltung in Göllheim oder telefonisch unter 0651 9790777.