Open-Air-Charakter mit Wetterschutz: Am 13. Juni findet in Kirchheimbolanden das erste Parkhauskonzert statt. Im City-Parkhaus wird ab 18 Uhr das 40-köpfige Symphonische Blasorchester des Landkreises Kaiserslautern (SBO) spielen. Es ist ein Benefizkonzert; der Erlös geht zugunsten der Menschen mit Behinderung von Zoar Alzey. Initiiert hat das Event Stefan Schreiweis vom Zoar-Förderverein „Ziemlich beste Kollegen“. „Ich habe im Internet gesehen, dass es sowas in Bad Kreuznach gab, und fand es eine originelle Idee“, erzählt Schreiweis. Dann dachte er sich: „Das könnten wir auch machen“ – und nahm Kontakt zur Stadt Kibo auf. Dort stieß er bei Stadtbürgermeister Marc Muchow auf offene Ohren. Muchow ist nun Schirmherr der Veranstaltung. Zu hören bekommen die Besucher unter dem Titel „Zwischen-Ebenen“ Klassiker der Bläserliteratur, Filmmusik aber auch Funk, Swing, Rock und Afro. Das SBO gilt sowohl programmatisch als auch in der Wahl seiner Spielorte als kreativ. Das Ensemble hat schon in den Westpfalz-Werkstätten, im Kino oder in einer Kirche gespielt.

Nun also das Parkhaus von Kirchheimbolanden. Dafür wird das vierte Parkdeck für Fahrzeuge geschlossen, rund 300 Sitzplätze sind dann möglich. Auch auf dem oberen Parkdeck kann am 13. Juni niemand sein Auto abstellen – die Plätze sind für die Mitglieder des Orchesters reserviert. Bauhof, Ordnungsamt, Stadt und der Verein organisieren den „Umbau“ vom Parkhaus zum Konzerttempel. Für Essen und Getränke ist gesorgt; gegen 20.30 Uhr endet das Konzert.

Karten für das Event gibt es im Büro der Stadthalle Kirchheimbolanden und unter stefanschreiweis@aol.com sowie telefonisch unter 06358 445002.