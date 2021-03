Angelika Maurer, Schriftführerin der Jugendfeuerwehr Donnersbergkreis, hatte die Idee dazu – nun erhalten alle Nachwuchsfeuerwehrler im Kreis einmal pro Monat ein Preisrätsel zugeschickt.

Dafür dürfen die Verantwortlichen mit Genehmigung der Mitgliederzeitschrift „Lauffeuer“ ein im Verlag erschienenes Rätselheft nutzen. Die Gewinner erhalten ausrangierte Feuerwehrkleidung – sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene –, Alltagsgegenstände wie Rucksäcke, Tragetaschen oder Schulmäppchen sowie weitere Utensilien wie Brotdosen, Tassen und Schlüsselanhänger mit Bezug zur Feuerwehr. Bei der Her- beziehungsweise Zusammenstellung hat sich besonders Christine Henn-Hutter, Bambini-Betreuerin in Göllheim, verdient gemacht, JE-Bestickungen in Imsbach versieht die Textilien mit dem Logo der Jugendfeuerwehr und den Namen der Gewinner.

Edeka-Markt Schmitt spendet 1000 Euro

Nicht zuletzt hat Thorsten Schmitt vom Edeka-Markt in Kirchheimbolanden einmal mehr die Floriansjünger unterstützt und Kreisjugendfeuerwehrwart Hermann Jung spontan eine Spende in Höhe von 1000 Euro zugesagt. Mit diesem Betrag konnte die Aktion erst gestartet werden, zugleich ist dadurch die finanzielle Ausstattung bis 2022 gesichert.

Derweil stehen die Sieger des ersten Rätsels fest und haben schon ihre Preise erhalten: Platz eins ging an Chiara (Jugendfeuerwehr Morschheim), Platz zwei an Matteo, Dritte wurde Lea (beide aus der Jugendfeuerwehr Zellertal).