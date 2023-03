Der Bolandener Ingo Pregernig startet am Samstag bei den Hallen-Senioren-Weltmeisterschaften im polnischen Torun mit der 200-Meter-Staffel seines Heimatlandes Österreich. Seine Einzelstarts hat er abgesagt.

Eigentlich wollte der 52-Jährige auch im Einzel über die 60 und 200 Meter an der WM teilnehmen, doch eine seit Februar anhaltende Verletzungsmisere durchkreuzte seine Pläne: Muskelfaserriss, Corona, Entzündung im Leistenbereich. „Eine professionelle Vorbereitung war so leider nicht möglich. Jetzt fliege ich halt für einen einzigen Lauf nach Polen“, sagt Pregernig und nimmt es mit Humor. Am Donnerstag landet er in Posen, von wo es mit dem Zug weiter nach Torun geht.

Mit der österreichischen Staffel will er in einem starken Feld unter die ersten Vier kommen. USA, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland: die Konkurrenz ist groß. Die gesamte Weltmeisterschaft wird live auf Youtube (SportTVTorun/streams) übertragen. Die 4x200-Meter-Staffel beginnt am Samstag gegen 15.30 Uhr.