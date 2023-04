Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Jugendliche und ein junger Erwachsener haben einen 16-Jährigen am helllichten Tag und auf offener Szene verprügelt. „Nicht ungefährlich“, meint der mit dem Fall betraute Richters. Die Folgen für das Täter-Trio: Überschaubar. Das Verfahren ist eingestellt, die Akte zugeklappt. Und die drei Brüder nehmen eine Ermahnung mit. Nach dem Motto: „Macht so was besser nicht noch mal.“

Passiert ist es am 8. Dezember vergangenen Jahres am Bahnhaltepunkt in Kirchheimbolanden: Drei Jungs prügeln und treten auf einen schon am Boden Liegenden ein. So