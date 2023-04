In Höringen stehen einige Energieprojekte auf der Agenda. Drei Flächen für Photovoltaik-Anlagen hat die Gemeinde ins Visier genommen. Diese seien von der Lage her geeignet, berichtete Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders. In der Vergangenheit seien bereits entsprechende Planungsgespräche mit dem Anlagenbetreiber Energieprojekte Winnweiler AöR geführt worden. Grundkonzept sei, dass die Ortsgemeinde bei den dortigen Energieprojekten beteiligt ist. Wenn die Bemühungen innerhalb der VG gebündelt würden, sei es perspektivisch auch möglich, Bürgerstrom anzubieten, führt Enders aus. Letzteres mache es dann auch wirtschaftlich.

Bei der Windenergie sei die Potenzialanalyse fortgeschrieben worden, erläuterte Enders weiter. Die Analyse habe neue, große Flächen ergeben, die dafür in Frage kämen. Es soll jetzt zunächst eine fachliche Erläuterung sowie anschließend die Detailplanung geben.