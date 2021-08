Ein klassischer Postbote geht nach 50 Jahren in den Ruhestand. Am 30. November wird Gunter Brandmeyer zum letzten Mal in Marnheim die Post zustellen, mit allem, was heute dazugehört: Briefe, Päckchen und Pakete verteilen, Nachrichten hinterlassen, ein Schwätzchen halten. Doch auch im Ruhestand wird ihm nicht langweilig werden.

Als Postjungbote hat Brandmeyer vor fünf Jahrzehnten in Grünstadt seine Laufbahn begonnen, wurde zum Postbetriebsassistent ernannt und stellte anschließend 29 Jahre lang in Grünstadt die Post zu. Da der Ur-Albisheimer beruflich seine Heimatregion nie verlassen wollte, kam ihm danach die Versetzung Lautersheim mit dem einen oder anderen Abstecher nach Göllheim gerade recht. Zur Post ist er über seinen Onkel gekommen, der ebenfalls als Zusteller unterwegs war. Die Aussicht auf eine Anstellung als Staatsbeamter und das tägliche Unterwegssein an der frischen Luft, machten für den jungen Gunter Brandmeyer den Beruf attraktiv.

„Wenn man so lange in einer Region oder in einem Dorf für die Post unterwegs ist, dann lernt man eine Gemeinde und ihre Bewohner schon recht gut kennen“, erzählt „Brandy“, wie er von vielen Freunden und auch Postkunden oft genannt wird. Den Spitznamen hat er seit seiner frühesten Jugend und ist ihm treu geblieben, sogar seine Frau Heidi ruft ihn so liebevoll. Besonders gerne hatte er es mit den Lautersheimer Senioren zu tun: „Das war einfach schön, mit den alten Leutchen zu reden, Informationen auszutauschen und auch den einen oder anderen Scherz zu machen.“ Überhaupt gehört der Humor zu seinem Leben wie das gelbe Postauto, das ihn all die Jahre begleitet hat. „Ich bin eigentlich immer gut drauf, denn wenn man die Leute freundlich begrüßt, dann kommt auch fast immer Freundlichkeit zurück.“

Stolz, aber auch kritisch

Dennoch hat sich sein Berufsfeld ziemlich gewandelt: Hat er zu seinen Grünstadter Zeiten fast nur Briefe, Postkarten und höchstens mal kleine Päckchen zugestellt, so hat sich das über die Jahre gerade umgekehrt. „Zu Beginn der Corona-Zeit hatten wir zwischen 60 und 70 Pakete zuzustellen, das geht ganz schön auf die Knochen“, berichtet er von den vergangenen Monaten. Seit fünf Jahren ist er in Altersteilzeit und jetzt in Marnheim für die Postzustellung zuständig. Auch hier schätzt Brandmeyer das persönliche Wort, das ihm den Alltag freundlicher und leichter werden lässt. Schließlich kommt ein Postbote bei Wind und Wetter. „Schnee, Regen, Eis, das setzt einem schon zu, aber die Hitze ist fast noch schlimmer. Gegen die Kälte kann man sich warm anziehen, aber die letzten Hitzesommer waren schon heftig“, sagt Brandmeyer. Doch da bekam er auch mal ein Glas Wasser angeboten und ein Verschnaufpäuschen im Schatten.

Herausforderungen besonderer Art sah er sich selten gegenüber, meint der begeisterte Großvater, der zusammen mit seiner Frau zu den gesetzten Aktiven der Albisheimer Fastnacht gehört. In 50 Jahren Postdienst hat er viel mitbekommen, die Veränderungen bei seinem Arbeitgeber, auf den er immer noch stolz ist, kommentiert er aber auch durchaus kritisch. Wenn das Management mit den menschlichen Kontakten kollidiert, habe er kein Verständnis, denn es waren ja gerade die persönlichen Begegnungen das, was er bis heute an seinem Beruf so schätzt. Dass sein Arbeitgeber sich mit dem Thema Elektromobilität auseinandersetzt, findet er gut, selbst wenn sich im Alltagstest die Praxistauglichkeit der gelben E-Autos seiner Meinung nach noch nicht bewiesen hat und er lieber mit seinem Diesel als dem stillen Elektrotransporter fährt.

Zeit für die Enkelkinder

Für seinen Ruhestand hat er ganz viele Pläne, vor allem das Verreisen und Fortfahren in die nähere Umgebung oder zu seinem geliebten Brombach-See. „Hier ist fast schon unsere zweite Heimat“, schwärmt er von dem fränkischen Erholungsgebiet. Hobbys hat er auch jede Menge, die ihm im Ruhestand die Zeit vertreiben. Da sind Haus und Garten, die Enkel, mit denen gerne gespielt und „gekaat“ wird und das Tischtennis-Spielen. Seit 53 Jahren steht er an der grünen Platte, viele Jahre im Doppel zusammen mit dem Albisheimer Ortschef Ronald Zelt.

Sportlich aktiv und immer gerne draußen – da muss auch die Frage nach regelmäßigen Begegnungen mit bellenden Vierbeinern gestellt werden und den Gefahren, denen ein Postbote unter Umständen durchaus ausgesetzt ist. „Obwohl ich nie Leckerli verteile, habe ich noch nie Probleme mit den Vierbeinern gehabt. Ich bin einfach freundlich zu den Hunden, dann sind sie es auch zu mir – meistens, jedenfalls“, lacht Brandmeyer verschmitzt. Wenn jetzt im November der Ruhestand beginnt und er auch von Marnheim als Postbote Abschied nimmt, wünscht er sich vor allem, dass ihm seine Gesundheit und die seiner Familie noch lange erhalten bleibt. Denn zusammen mit seiner Frau will er noch viel im neuen Cabrio-Flitzer herumfahren und die schöne Pfalz erkunden.