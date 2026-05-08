Ein Mann aus Kirchheimbolanden klagt über Unregelmäßigkeiten bei der Postzustellung. Dem Unternehmen ist das Phänomen bekannt.

Tagelang wartete ein RHEINPFALZ-Leser aus Kirchheimbolanden auf Briefe und Päckchen – mehrfach. Er blieb damit teils ratlos, teils frustriert zurück. Und dann, nach etwa vier Tagen, erreichten den Bürger alle Sendungen auf einmal – und ließen ihn damit noch ratloser zurück. Es wird vermutet, dass es anderen Haushalten im Stadtgebiet ähnlich erging. Was sind die Hintergründe in diesem konkreten Fall: Personalprobleme bei den Postzustellern? Ein strukturelles Problem? Oder etwas ganz anderes?

Heinz-Jürgen Thomeczek, zuständiger Pressesprecher der Deutschen Post, klärt auf: „Wir hatten in Kirchheimbolanden zuletzt keine Rückstände. Ein Problem mit den Zustellern liegt hier also nicht vor.“ Vielmehr ist das Phänomen mit dem neuen Postgesetz, das in Deutschland seit dem 1. Januar 2025 besteht, zu erklären.

Post: Laufzeiten bei Zustellung gelockert

Für die Zustellung von Briefen und Päckchen gilt seitdem, dass diese langsamer zugestellt werden dürfen. Die bisherige Vorgabe für die Deutsche Post war sehr stark auf eine schnelle Zustellung ausgerichtet. Das wurde mit dem neuen Gesetz gelockert. Die Laufzeitvorgaben für Briefe besagen, dass Standardbriefe nicht mehr überwiegend schon am nächsten Werktag ankommen müssen. Stattdessen gelten längere Fristen: 95 Prozent der Briefe müssen innerhalb von drei Werktagen zugestellt werden, 99 Prozent der Briefe innerhalb von vier Werktagen. In der Praxis bedeutet das: Ein Brief, der heute eingeworfen wird, muss nicht mehr in der Regel morgen da sein, sondern darf auch erst nach zwei, drei oder vier Werktagen ankommen.

Das deckt sich mit den Schilderungen des Bürgers aus Kirchheimbolanden. Und auch Post-Pressesprecher Thomeczek sagt: „Dass die Leute ihre Post gebündelt bekommen, ist seit dem neuen Gesetz ganz normal.“ Vor dem 1. Januar 2025 galten für die Zustellung von Briefen übrigens folgende, deutlich strengere Vorgaben: 80 Prozent der inländischen Standardbriefe mussten am nächsten Werktag zugestellt werden, 95 Prozent der Briefe spätestens am zweiten Werktag.

Einschreiben oder Zeitungen schneller zugestellt

Hintergrund dieses Teils der Reform ist, dass die Deutsche Post bei der Zustellung weniger auf Lufttransport setzen und dafür mehr auf den Klimaschutz achten will. Die Reform sollte ermöglichen, dass Briefe stärker über den Boden transportiert werden und weniger Inlandsflüge nötig sind. Die Post kann Sendungen seither also langsamer, dafür günstiger und klimafreundlicher befördern. Außerdem, so Thomeczek, sei das Briefvolumen deutlich gesunken, was die Entscheidung zur Entschärfung der Laufzeitvorgaben ebenfalls vorangetrieben habe.

Ausgenommen von der Gesetzesänderung sind laut dem Pressesprecher Einschreiben, Tageszeitungen oder Zustellungsaufträge – also rechtlich verbindliche Aufforderungen wie Klagen oder Urteile. Diese werden nach wie vor meistens am nächsten Werktag zugestellt. Grundsätzlich empfiehlt Thomeczek Menschen, die auf die Zustellung eines Pakets oder Päckchens warten, die Funktion der Sendungsverfolgung zu nutzen. So könne etwas schnell erkannt werden, wenn ein Paket aus dem Ausland etwa beim Zoll liegt oder wenn andere individuelle Probleme die Zustellung verzögern.

Bei akuten oder wiederkehrenden Problemen verweist die Deutsche Post auf ihre Kunden-Hotline. Unter der Telefonnummer 0228/4333112 können aktuelle Anliegen montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr geschildert werden.