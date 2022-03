Im Donnersbergkreis waren im Februar 2118 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 455 weniger als im Februar des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,1 Prozent. Von den im Donnersbergkreis ansässigen Betrieben wurden dem Arbeitgeberservice im Februar 138 zu besetzende Stellen gemeldet. Insgesamt hat die Agentur für Arbeit aus dem Kreis jetzt 792 offene Stellen in der Datenbank. Laut dem Chef der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, Peter Weißler, seien westpfalzweit noch nie in einem Februar so wenig Menschen ohne Arbeit gewesen. Er spricht von „historischen Tiefständen“.

