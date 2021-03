Natürlich war es im Vorfeld und dann auch am Wahltag selbst DAS Thema für die Verwaltungen: Wie können die Menschen in den Wahllokalen bestmöglich vor Infektionen mit dem Coronavirus geschützt werden? Das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln an den Eingängen, Maskenpflicht, Abstandhalten, Spuckschutz und das Desinfizieren der Flächen in den Wahlkabinen verstehen sich ja fast schon von selbst. Darüber hinaus haben die Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Kirchheimbolanden ihre 460 beziehungsweise 200 Wahlhelfer einem Schnelltest unterziehen lassen. Das positive Ergebnis: Alle waren negativ! Die VG Göllheim hat an die einzelnen Stimmbezirke 250 Selbsttests verteilt, die den dortigen Helfern angeboten worden sind.

Besondere Kugelschreiber für die „Delwer“

Eines der vielen Details, die bei der wohl ungewöhnlichsten aller bisherigen Wahlen zu beachten waren, betraf den Corona-konformen Umgang mit den Kugelschreibern. Im Rockenhausener Wahllokal in der Ökumenischen Sozialstation konnten sich die Wähler beispielsweise aus einer Tasse mit Kugelschreibern bedienen. Nach der Benutzung sind die Stifte in einer anderen Tasse gesammelt, desinfiziert und dann erst wieder dem Kreislauf zugeführt worden. Anders haben es dagegen die Sankt Albaner gemacht: Hier haben die Bürger in Anlehnung an den im Volksmund gebräuchlichen Namen des Ortes einen Kulli erhalten, den sie dann mit nach Hause nehmen durften. Dieser trägt die Aufschrift: „In Delwe dehääm“. Das nennt man dann, aus der Not eine Tugend zu machen!