Einen Konzertgottesdienst gibt es am Samstag, 28. Mai, ab 19.30 Uhr in der Protestantischen Kirche Göllheim. Emilia Bullmann und Jochen Günther sorgen für die Musik. Von den Beatles bis zu Ed Sheeran reicht das Repertoire, das beide im Anschluss an eine kurze Andacht von Pfarrer Peter Rummer präsentieren.

Das Duo aus Rheinhessen singt zweistimmig und begleitet sich auf akustischen Gitarren. Die beiden „schaffen eine wunderbare Atmosphäre zum Wohlfühlen“ – mit Liedern, „die Spaß machen und sehr gut in den akustischen Raum der Kirche passen“, kündigt Peter Rummer an.

Auch Lied von Miley Cyrus erklingt

Auf dem Programm stehen Klassiker wie „Let It Be“ von den Beatles, „To Love Somebody“ von den Bee Gees, aber auch Modernes wie „Perfekt“ von Ed Sheeran und „The Climb“ von Miley Cyrus.

Emilia Bullmann ist 19 Jahre alt und gab bereits etliche Konzerte, darunter in der evangelischen Kirche von Guntersblum. Jochen Günther, der eine zwölfsaitige Gitarre spielt, war 25 Jahre lang Leadgitarrist bei Norfolk & Goode, inzwischen spielt er auch bei Pretty Lies Light und mit Anna Offen. Er hat auch einige CDs veröffentlicht.

Nach dem „generationsübergreifende Abend zum Zuhören und Genießen“, so Rummer, ist die Kirchturmschenke geöffnet, es gebe „Pilgerbier, Whisky und Ladyprosecco ,Himmel und Hölle’“. Der Eintritt ist frei; um eine Spende wird gebeten.