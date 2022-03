Im Namen ihrer polnischen Partnergemeinde Glubczyce ruft die VG Nordpfälzer Land zu einer Sammelaktion von Hilfsgütern für die vom Angriff Russlands gebeutelten Menschen in der Ukraine auf.

Hintergrund: Glubczyce hat ebenfalls eine Partnerschaft mit der im Westen des Landes gelegenen ukrainischen Stadt Sbarasch. Von dort ist eine konkrete Liste mit im Kriegsgebiet dringend benötigten Utensilien bei den polnischen Freunden eingegangen, die diese Bitte unter anderem in die Nordpfalz weitergeleitet haben.

Transport Mitte der kommenden Woche

Die Verbandsgemeinde hat eine Sammelstelle bei der Rockenhausener Feuerwehr eingerichtet, dort können die Gegenstände am Samstag von 9 bis 13 Uhr oder am Montag von 8 bis 12 sowie von 14 bis 16 Uhr abgegeben werden. Laut Bürgermeister Michael Cullmann werden die Sachspenden Mitte der kommenden Woche von einer über private Kontakte organisierten Spedition nach Glubczyce und von dort weiter an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. „Sollten diese Fahrzeuge nicht ausreichen, haben wir weitere unentgeltliche Transportangebote erhalten“, so Cullmann.

Von Werkzeugen bis Wundpflege

Benötigt werden in der Ukraine folgende Güter: Werkzeuge, Matratzen, Decken, Schlafsäcke und -matten, Bettwäsche, Stromquellen/Aggregate mit einer Leistung von 5 Kilowatt (zur Realisierung von radiologischen Schutzräumen sowie zur Aufrechterhaltung von Kommunikations- und Benachrichtigungsmitteln); ferner zur Vervollständigung von Erste-Hilfe-Sets Hilfsmittel/Werkzeuge zur Konstruktion von Prothesen, Sterilisationsboxen, Blutdruckmessgeräte, Spritzpumpen, tragbare Ultraschallgeräte, bakterizide Filter für die Atemwege, chirurgische Instrumente, Fäden für chirurgische Nähte (Fadenstärke 2 bis 5), Chirurgie-Sets für Zentralvene, Pleuradrainage-Kits, Foley-Katheter/Inkubationsröhrchen (6-8), Harnkatheter, sterile Operationssets, Verbände (Gazen, Bandagen), Gipsverbände, medizinische Artikel wie Spritzen, Infusionskanülen (20G, 22G), sterile und Einweghandschuhe, hämostatische Mittel (Schwämme, Tücher), Desinfektionsmittel/Antiseptika, Schmerzmittel sowie antibakterielle Produkte/Wundpflegeprodukte (Dekasan, Chlorhexidin, Wasserstoffperoxid, medizinischer Alkohol/Ethylalkohol).