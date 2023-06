Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach 30 Jahren geht Ernst Will als Vorsitzender der Pollichia-Kreisgruppe in den Ruhestand. Der frühere Dyckerhoff-Laborleiter hinterlässt als Ehrenamtler ein bleibendes Erbe: Exkursionen in die neuen Bundesländer, Geopfad Dachsberg, Wetterstationen, Volksbildungswerk Göllheim. Neuer Vorsitzender ist Pollichia-Gutachter Bernhard Schmitt (Weitersweiler).

Mit hohem Engagement war Ernst Will, der nächstes Jahr 90 wird, Kopf der Pollichia. Deren drei Säulen – Naturforschung, Naturschutz und Umweltbildung – und die Weitergabe naturwissenschaftlicher