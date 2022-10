Einem 30-jährigen Autofahrer ist eine Verkehrskontrolle in der Kreuznacher Straße in Rockenhausen zum Verhängnis geworden: Laut der Polizei war der Mann ohne Führerschein am Dienstagnachmittag unterwegs. Zuvor war er den Beamten durch sein „drogentypisches Verhalten“ aufgefallen, wie die Polizei berichtet. Einen Drogentest verweigerte er. Der 30-Jährige wurde zu einer Blutprobe auf das Revier gebracht. Sollte sich der Drogenverdacht gegen ihn bestätigen, droht ihm ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem muss er sich wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten.