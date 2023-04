Ein mysteriöser Polizeieinsatz hält seit dem 30. März die Bürger in Rockenhausen in Atem – und die Gerüchteküche in Gang. Wie in der Stadt erzählt wird, soll gegen 6 Uhr ein Gebäude in der Innenstadt von einem Sondereinsatzkommando gestürmt worden sein. Dabei soll es einen Toten gegeben haben. Soweit das Gerücht, das schließlich auch an die RHEINPFALZ herangetragen wurde. Wie eine Nachfrage beim Polizeipräsidium Westpfalz ergab, hat tatsächlich ein Einsatz stattgefunden.

Wie eine Sprecherin der Behörde mitteilte, handelt es sich dabei aber um ein Ermittlungsverfahren unter der Federführung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Einsatzkräfte des PP Westpfalz hätten in Rockenhausen lediglich eine Durchsuchungsmaßnahme unterstützt. Das PP Ludwigsburg wiederum will derzeit lediglich bestätigen, dass es einen Einsatz in Rockenhausen gab. „Weitere Informationen kann ich Ihnen nicht geben, da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt“, so eine Sprecherin. Sie betonte aber, dass entgegen allen Gerüchten niemand dabei ums Leben gekommen sei.