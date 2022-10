Gleich fünf Männer hat die Polizei am Donnerstag aus dem Verkehr gezogen, nachdem festgestellt wurde, dass sie unter Drogeneinfluss standen. Laut Polizeibericht der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden wurde ein 16-Jähriger aus dem Donnersbergkreis bereits am Donnerstagmorgen auf einem E-Scooter angehalten. Da er drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte wurde ein Blutprobe angeordnet. Gegen Mittag wurde dann ein 15-Jähriger aus dem Kreisgebiet kontrolliert, der mit einem Motorroller ohne Zulassung unterwegs war. Am Roller waren außerdem gestohlene Kennzeichen angebracht. Auch bei ihm wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Da er auch keine Fahrerlaubnis vorlegen konnte, kommt noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf ihn zu. Und weil außerdem auch der Roller nicht zugelassen war, wird die Anzeige auf Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erweitert. Bezüglich des gestohlenen Kennzeichens lag bereits eine Anzeige vor. Ebenfalls am Nachmittag erhielt die Polizei in Kirchheimbolanden einen Hinweis auf eine Ölspur. Verursacht wurde sie von einem 33-jährigen Lkw-Fahrer. Auch bei dessen Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er unter Drogeneinfluss stand. Und schließlich wurde noch ein Monteur, der zur Behebung des Schadens an dem Lkw gekommen war, kontrolliert. Ergebnis: Auch er hatte offensichtlich Drogen konsumiert. In der Nacht zum Freitag wurde dann noch ein 43-jähriger Motorradfahrer kontrolliert, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auch er stand unter Drogeneinfluss. Außerdem wurden geringe Mengen von Drogen bei ihm sichergestellt.